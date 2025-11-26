وزير الصناعة الإيراني يناقش مع نظيره الأفغاني إزالة العوائق التجارية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للانباء بأن "أتابك" ونظيره الأفغاني بحثا في سبل تطوير العلاقات التجارية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير الإيراني، في هذا اللقاء، إلى أهمية توسيع العلاقات التجارية بين طهران وكابول؛ واكد ضرورة تذليل العقبات التي تعترض مسار التجارة المشتركة.

من جهته، شدد وزير التجارة والصناعة بالهيئة الحاكمة في أفغانستان على، أن التجارة الحدودية مع إيران ضمن أولويات بلاده؛ داعيا إلى تسهيل الإجراءات القانونية في هذا الإطار.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على العمل المشترك لإزالة العقبات التجارية وزيادة حجم تبادل السلع بين البلدين، وتوصلا إلى تفاهمات أولية بهذا الشأن.

يذكر أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، الذي يزور إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الخامس لوزراء التجارة بدول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، اجرى صباح اليوم أيضا مباحثات مع "عمر بولات" وزير التجارة التركي، حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.