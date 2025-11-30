الأدميرال مطلبي: القوة البحرية هي الحارس لأمن البلاد ووحدة أراضيها

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد الأدميرال أبو طالب مطلبي، خلال حديثه في إفطار مشترك للقوات المسلحة في جامعة الإمام الخميني البحرية في نوشهر بمناسبة يوم البحرية، على تضحيات شهداء البحرية وجاهزيتهم التامة للدفاع عن الوطن، مضيفًا: "البحرية حامية أمن وسلامة أراضي البلاد، ولن تسمح أبدًا للأعداء بغزو أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشاد الأدميرال مطلبي بذكرى شهداء البحرية وعائلاتهم، مشيرًا إلى أهمية يوم الجزر الوطني ودور البحرية في الحفاظ على سلامة أراضي البلاد، قائلاً: "جاء اختيار يوم الجزر تكريمًا لشجاعة القوات البحرية، التي توفر الأمن والهدوء في بحار وحدود البلاد بتفانٍ وجهود متواصلة".

كما أكد، مستعيدًا انتصار الثورة الإسلامية المجيد وملاحم القوات المسلحة في 28 نوفمبر 1980، أن: "جنود هذا الوطن سيدافعون عن الوطن وقيم الثورة بصمود وتضحية حتى آخر قطرة دم".

وجسدت هذه المراسم، التي أقيمت بمناسبة يوم البحرية وتخليد ذكرى شهداء هذه القوة، وحدة وتضامن القوات المسلحة وقوة البحرية، وأكدت على جاهزيتهما التامة لحماية وحدة أراضي البلاد.

/انتهى/