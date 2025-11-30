  1. إيران
  2. الإقتصاد
٣٠‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٢ م

الحرس الثوري يضبط سفينة اجنبية محملة بالوقود المهرب في الخليج الفارسي

صرح قائد المنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني: بإشراف بحريتها، تم ضبط سفينة ترفع علم سوازيلاند وعلى متنها 350 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حيدر هنريان، قائد المنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني: "في إطار حماية الحدود البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية والحفاظ عليها، وتأمينها، وخاصة في الخليج الفارسي، وفي ظل المراقبة والإشراف الكاملين من قبل البحرية الإيرانية على هذه المنطقة، تم ضبط سفينة مخالفة تحمل وقودًا مهربًا من نوع النفط والغاز (البنزين) تحمل العلم سوازيلاند".

وأضاف: بعد صدور أمر قضائي، نُقلت السفينة إلى ساحل بوشهر، ويجري حاليًا تفريغ حمولتها المهربة، والبالغة 350 ألف لتر، وتسليمها إلى شركة بوشهر للنفط والغاز.

وأكد قائد المنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني: وفقًا للتقرير الوارد، كان على متن السفينة 13 فردًا من طاقم هذه السفينة، وهم من دولة مجاورة ومن الهند أيضًا، وقت احتجازها.

