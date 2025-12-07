بعد الحرب في غزة.. جندي إسرائيلي ينتحر إثر معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنّ جندياً انتحر بعد معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة مشاركته في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنّ الجندي كان يعاني من صدمة نفسية عميقة بسبب تجربته في العدوان على غزة، والتي أثّرت بشكل كبير على حالته النفسية.

يأتي هذا الحادث في وقت تُثار فيه المخاوف بشأن الأضرار النفسية طويلة الأمد التي يعاني منها الجنود الإسرائيليون من جرّاء الحروب التي أشعلوها في المنطقة.

ونهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشف تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات التابع لـ"الكنيست" الإسرائيلي عن أرقام تتعلّق بظاهرة الانتحار داخل صفوف "جيش" الاحتلال، إذ تمّ توثيق 279 محاولة انتحار بين كانون الثاني/يناير 2024 وتموز/يوليو 2025، ما يعني أنه مقابل كلّ جندي أقدم على الانتحار خلال هذه الفترة، سُجّلت 7 محاولات إضافية.