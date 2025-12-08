تحذيرات من برمجيات صهيونية اخترقت الهواتف بأكثر من 150 دولة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكدت آبل أن الهجوم طال مستخدمين في أكثر من 150 دولة، دون الكشف عن عدد المتضررين أو الجهة التي تقف خلف الاختراق.

وفي المقابل، أعلنت غوغل أن برمجيات شركة إنتليكسا (Intellexa) الإسرائيلية هي المسؤولة عن الهجوم، لافتة إلى أن الضحايا شملوا مستخدمين في دول عربية وآسيوية، من بينها السعودية، مصر، طاجيكستان، وباكستان.

وتخضع “إنتليكسا” لعقوبات أميركية، لكنها تواصل عملها دون قيود تُذكر.

وأوضح موقع ذا هاكر نيوز أن محاميًا من بلوشستان الباكستانية تلقى رابطًا مشبوهًا عبر “واتساب”، في إشارة إلى استخدام روابط خبيثة في عمليات الاختراق.

ويأتي التحذير في أعقاب تحقيق مشترك بين صحيفة هآرتس وموقعَي Inside Story وInside Tech ومنظمة العفو الدولية، كشف عن نشاطات تجسسية مرتبطة ببرمجيات الشركة الإسرائيلية.

يُذكر أن تحذيرات مماثلة صدرت خلال الأشهر الماضية، بعد استهداف أكثر من 80 صحفيًا في إيطاليا وإسبانيا.

