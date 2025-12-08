ايران وتركيا توقعان اتفاق للتعاون في المجال السينمائي

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن منظمة السينما الوطنية، ان هذا الاتفاق ابرم على هامش المؤتمر التعاون السينمائي الدولي في مدينة شيراز ( مركز محافظة فارس – جنوبي البلاد)؛ حيث وقعه عن الجانب الايراني، رئيس منظمة السينما الوطنية "رائد فريد زادة"، وعن تركيا "بيرول غووين" المدير العام لشؤون السينما بوزارة الثقافة والسياحة في هذا البلد.

وورد في هذا التقرير ان الإتفاق السينمائي الموقع بين ايران وتركيا في شيراز اليوم، من شأنه ان يشكل مسارا لتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة؛ بما في ذلك تنظيم أسابيع سينمائية مشتركة، تهدف الى التعريف المتبادل بالسينما الايرانية والتركية لدى جمهور البلدين، مضافا الى تعزيز الدبلوماسية الثقافية.

علما بان المؤتمر الدولي للتعاون السينمائي عقد في شيراز خلال الفترة من 1 الى 3 كانون الاول / ديسمبر 2025م، بالتزامن مع مهرجان فجر السينمائي العالمي؛ بمشاركة ممثلين من 23 دولة على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين السينمائيين والسفراء.