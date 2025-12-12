  1. إيران
الكشف عن ثلاثة من روائع الإمام محمد الغزالي في منتدى الفلاسفة الإيرانيين

ستكشف جمعية الفلاسفة الإيرانيين عن ثلاث من روائع الإمام محمد الغزالي في البرنامج، بحضور فلاسفة ومفكرين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ستُقيم جمعية الفلاسفة الإيرانيين، بالتعاون مع مؤسسة أبو علي سينا العلمية والثقافية، حفل تدشين ثلاثة كتب قيّمة عن الإمام محمد الغزالي، وهي: "أبو حامد الغزالي والعقلانية في العالم الإسلامي"، و"المجلدات 1 و2 و3 من المجموعة الكبرى المكونة من عشرة مجلدات"، و"النزعة الصوفية الغزالية"، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء.

وسيلقي كلٌّ من السيد مصطفى محقق داماد، ونصر الله بورجوادي، وعلي أكبر صالحي، ونجف قلي حبيبي، ومحسن جوادي، وميثم كرمي كلماتٍ بهذه المناسبة.

وسيُعقد اللقاء يوم السبت الموافق 20 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 4:30 مساءً، في مقر جمعية الفلاسفة الإيرانيين في شارع كاركر الجنوبي، أسفل شارع الجمهورية، زقاق أيروم، مبنى رقم 13.

