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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٨ م

"فلاي دبي" ستحلق من وإلى مطار قشم الدولي جنوب ايران

"فلاي دبي" ستحلق من وإلى مطار قشم الدولي جنوب ايران

- أعلن المدير العام لمطار قشم الدولي جنوب ايران ناصر رجبي، عن تسيير رحلات طيران "فلاي دبي" اعتبارا من يوم الأحد القادم، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بطائرة من طراز B737 في مطار الجزيرة الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لمطار قشم الدولي جنوب ايران ناصر رجبي قال إنه لأول مرة، ستقوم شركة طيران "فلاي دبي" بتشغيل رحلات على خط قشم - دبي والعكس.

وأضاف في حوار مع أيرنا، أن تسيير هذه الرحلات يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل أنشطة رجال الأعمال والتجار وجذب السياح الأجانب وزيادة عدد شركات الطيران وربط جزيرة قشم بشكل غير مباشر بمطارات أخرى في العالم وربط هذه الجزيرة بممر النقل العالمي.

وأوضح مدير عام مطار قشم الدولي: "حاليا، بالإضافة إلى فلاي دبي، تعمل شركة قشم للطيران أيضا على خط قشم-دبي أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، حتى يتمكن الركاب وسكان الجزيرة من السفر إلى دبي في جميع أيام الأسبوع".

يعد مطار قشم الدولي أحد أكبر وأبرز المطارات في جنوب البلاد، حيث يتمتع بطول مدرج مناسب لهبوط الطائرات الضخمة وقادر على خدمة جميع طائرات الترانزيت والطائرات الضخمة (باستثناء طائرة إيرباص 380) في هذه المنطقة.

موقع مطار قشم الدولي في هذه المنطقة من الخليج الفارسي يشكل فرصة جيدة لتقديم الخدمات المناسبة للطائرات الصغيرة والكبيرة على الطرق الداخلية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955521
شیرین سماره

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