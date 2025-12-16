  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٦‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ ص

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الدامي في سوريا

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الدامي في سوريا

أعلنت منظمة داعش الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الدموي الذي استهدف عناصر جولاني في ريف إدلب بسوريا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة روسيا اليوم، أن وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أعلنت أن عناصر من التنظيم هاجمت قوات الجولاني على الطريق المؤدي إلى معرة النعمان بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصرها وإصابة آخر.

وادعت الوكالة أن عناصر التنظيم تمكنت من العودة إلى مواقعها.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، مقتل أربعة عناصر على الأقل خلال هجوم مسلح استهدف عناصر تابعة للجولاني في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وأعلنت الوزارة أن قوات الأمن بدأت عملية تمشيط للمنطقة بهدف العثور على منفذي الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المسلحة والتوترات الداخلية لم تتوقف في سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

/انتهى/

رمز الخبر 1966216
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات