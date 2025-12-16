أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الدامي في سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة روسيا اليوم، أن وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أعلنت أن عناصر من التنظيم هاجمت قوات الجولاني على الطريق المؤدي إلى معرة النعمان بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصرها وإصابة آخر.

وادعت الوكالة أن عناصر التنظيم تمكنت من العودة إلى مواقعها.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، مقتل أربعة عناصر على الأقل خلال هجوم مسلح استهدف عناصر تابعة للجولاني في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وأعلنت الوزارة أن قوات الأمن بدأت عملية تمشيط للمنطقة بهدف العثور على منفذي الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المسلحة والتوترات الداخلية لم تتوقف في سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

