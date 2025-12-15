  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٥‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠١ م

مخاوف من خطة تل أبيب وبعض دول المنطقة لتقسيم سوريا

أشار محلل سوري إلى خطة الكيان الصهيوني وبعض الدول الإقليمية لتقسيم البلاد.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن " المعلومة"، أكد المحلل السوري محمد توتنجي أن تركيا والكيان الصهيوني وبعض دول الخليج الفارسي يسعون إلى تقسيم سوريا من خلال دعم مخططات مشبوهة تستهدف وحدة البلاد.

وأضاف: "إن المخططات التي تُحاك ضد سوريا تستهدف الوحدة الوطنية والمؤسسات الحاكمة".

وأوضح توتنجي: "إن التدخلات الخارجية تهدف إلى فرض معادلات جديدة تتماشى مع مصالح الأطراف المذكورة آنفاً، وتتعارض مع مصالح الشعب السوري".

وصرح قائلاً: "يجب على الفصائل الوطنية في سوريا أن تتصدى لهذه المخططات. إن إحباط مؤامرة تقسيم سوريا يتطلب وعياً شعبياً".

/انتهى/

رمز الخبر 1966178
یاسر المصری

You are replying to: .
    captcha

