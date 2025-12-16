القضاء الايراني يعلن العفو والإفراج عن سجين روسي في إطار الرحمة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، يُقال إن مواطنًا روسيًا اعتُقل في إيران منتصف عام 2024 وحُكم عليه بالسجن بموجب حكم قضائي، مُنح مؤخرًا عفوًا ورحمة إسلامية بعد قضائه جزءًا من مدة عقوبته، وأُفرج عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

/انتهى/