١٦‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ ص

القضاء الايراني يعلن العفو والإفراج عن سجين روسي في إطار الرحمة الإسلامية

اعلن القضاء االايراني العفو عن سجين روسي والإفراج عنه في إطار الرحمة الإسلامية في هذا الاسبوع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، يُقال إن مواطنًا روسيًا اعتُقل في إيران منتصف عام 2024 وحُكم عليه بالسجن بموجب حكم قضائي، مُنح مؤخرًا عفوًا ورحمة إسلامية بعد قضائه جزءًا من مدة عقوبته، وأُفرج عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

