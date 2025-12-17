موقع والا العبري: صفقة عسكرية ضخمة بين الإمارات والكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبحسب موقع الاستخبارات الفرنسي Intelligence Online، الصفقة تتعلق بشراء أنظمة حماية الطائرات من طراز J-Music المعتمدة على تكنولوجيا الليزر لتعطيل الصواريخ، وسيتم تصنيعها داخل الإمارات ضمن مشروع مشترك بموافقة رسمية من حكومة الاحتلال.

الصفقة، التي ستنفذ خلال ثماني سنوات، تُعد ثاني أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كيان الاحتلال، وتأتي في سياق طفرة صادراتها العسكرية، بعد صفقات مع ألمانيا ورومانيا.

ومنذ اتفاقية التطبيع عام 2020، تطورت العلاقات الأمنية بين أبوظبي وتل أبيب بشكل متسارع، شمل افتتاح مكاتب دائمة لشركات السلاح الإسرائيلية في الإمارات وإنشاء فرع رسمي لـ"إلبيت" هناك.

كما تسارعت المشتريات الأمنية الإماراتية منذ عام 2022، حيث حصلت على منظومات دفاع جوي مثل "باراك MX" و"سبايدر"، فيما تطورت العلاقة إلى إنتاج مشترك عبر اتفاقيات بين مجموعة "إيدج" الإماراتية وشركات إسرائيلية لتطوير زوارق مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار.

