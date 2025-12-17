نائب لبناني: تل أبيب لم تلتزم بالقرار 1701 ولو ليوم واحد

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة المنار، أكد النائب اللبناني علي خريس: السؤال الذي يجب طرحه بقوة هو: من ينتهك وقف إطلاق النار اللبناني، وأي طرف لم يلتزم بالقرار 1701 ولو ليوم واحد؟ من الواضح أنها "إسرائيل".

وأضاف: زار سفراء دول عديدة جنوب لبنان، وشاهدوا بأم أعينهم كيف يسيطر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وخاصة منطقة الليطاني الجنوبية.

وشدد خريس: هذا في حين لا يزال الكيان الصهيوني يحتل أجزاءً من الأراضي اللبنانية. فلماذا لا نشهد ضغطاً دولياً لإجبار "إسرائيل" على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين؟.

وأضاف: أدرج البنك الدولي مسألة إعادة إعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان جراء هجمات الكيان الصهيوني على جدول أعمال البرلمانيين. فهل تحاول بعض الجماعات منع جلسة البرلمان يوم الخميس لهذا السبب؟.

