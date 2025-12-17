السفارة الروسية في طهران تشكر ايران على اطلاق سراح مواطنها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان سفارة روسيا الاتحادية في إيران: "أكدت سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية إطلاق سراح المواطن الروسي الذي كان محتجزًا لفترة طويلة. وهو موجود حاليًا في السفارة، وحالته الصحية جيدة، ويستعد للعودة إلى وطنه".

وكان هذا المواطن الروسي قد حُكم عليه بالسجن في خريف العام الماضي بتهمة التصوير، حيث تم تصوير بعض "المؤسسات الحساسة". ومنذ لحظة اعتقاله، كان مصير هذا المواطن محور اهتمام وزارة الخارجية الروسية والسفارة، وبُذلت جهود متواصلة ودؤوبة لإطلاق سراحه.

ونعرب عن امتناننا للجانب الإيراني لمساعدته في حل هذه القضية، مما يُبرز التعاون المتميز بين روسيا وإيران في هذا المجال الإنساني الهام.