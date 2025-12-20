  1. إيران
  2. السياسة
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٨:٢١ ص

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيرته البريطانية اخر تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيرته البريطانية اخر تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك

ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيرته البريطانية اخر تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد تحدث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزيرة الخارجية البريطانية أيوت كوبر، في اتصال هاتفي يوم الجمعة.

وخلال هذا الاتصال، تبادل الطرفان وجهات النظر حول بعض قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا القنصلية، وأكدا على ضرورة مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لتعزيز التفاهم المتبادل ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي حين انتقد وزير الخارجية الإيراني النهج غير المسؤول للدول الأوروبية الثلاث تجاه الملف النووي الإيراني، أكد أن إيران لم ترفض قط المفاوضات والحوار القائم على احترام الحقوق القانونية والمصالح المشروعة للشعب الإيراني، لكنها ترفض المفاوضات التي تعني فرضًا أحاديًا.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية موقف بلادها بشأن ضرورة استخدام الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1966354

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات