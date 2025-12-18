عراقجي: جيراننا أولويتنا.. التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، على صفحته الشخصية في ختام زيارته لروسيا: "استنادًا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، اتفقت وزارتا خارجية البلدين على خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات لتنظيم وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي إلى مستوى أعلى.

وسيتيح تعزيز التعاون بين موسكو وطهران الفرصة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد العقوبات الغربية غير القانونية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع مشاريع البنية التحتية قدمًا، ومنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. جيراننا هم أولويتنا."