  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٤:٢٩ م

عراقجي: جيراننا أولويتنا.. التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى

عراقجي: جيراننا أولويتنا.. التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى

أكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، أن تعزيز التعاون بين موسكو وطهران سيتيح الفرصة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد العقوبات الغربية غير القانونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، على صفحته الشخصية في ختام زيارته لروسيا: "استنادًا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، اتفقت وزارتا خارجية البلدين على خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات لتنظيم وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي إلى مستوى أعلى.

وسيتيح تعزيز التعاون بين موسكو وطهران الفرصة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد العقوبات الغربية غير القانونية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع مشاريع البنية التحتية قدمًا، ومنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. جيراننا هم أولويتنا."

رمز الخبر 1966324

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات