غروسي يزعم: الوكالة لم تتلقَّ أي بيانات عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بعد الهجمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي، رد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة قد تلقت تقريراً من إيران بشأن وضع مخزونها من اليورانيوم المخصب أو حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية نتيجة الهجمات الأمريكية في يونيو قائلا: "لا، لم نتلقَّ أي تقرير".

ثم برر طلبه قائلاً إن الوكالة تُصرّ على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من مزاعم المسؤولين الإيرانيين بأنها غير آمنة ويصعب الوصول إليها على حد زعمه.

وعندما سُئل عن كيفية تبرير الوكالة لاستمرار وجودها في إيران وضرورة إجراء عمليات التفتيش، في ظل مزاعم واشنطن بتدمير جميع المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب الأيام الاثني عشر، قال غروسي: "لا تقتصر إيران على ثلاث منشآت نووية فقط. صحيح أن هذه المنشآت الثلاث ذات أهمية بالغة من حيث إعادة معالجة اليورانيوم وتحويله وتخصيبه، إلا أن البرنامج النووي الإيراني يتجاوزها بكثير، إذ يشمل قطاعاً متطوراً للبحث والتطوير، وعدداً كبيراً من المنشآت الأخرى في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "علاوة على ذلك، تمتلك إيران محطة طاقة نووية عاملة، هي محطة بوشهر، وتخطط لبناء محطات جديدة، يُرجّح أن يُنفّذ بعضها بمشاركة روسية".

وشدد غروسي على استمرار الأنشطة في جميع هذه المجالات.

غروسي: وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران ملزمة بتوفير إمكانية الوصول للوكالة!

أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في جزء من مقابلته، وقال إنه وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، فإن إيران ملزمة بتوفير إمكانية الوصول للوكالة إلى منشآتها النووية.

وتابع: هذه المسألة جزء من الحوار الجاري بين الوكالة وإيران، لأن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن بعض المواقع غير آمنة، وأن الوصول إليها غير ممكن.

ووفقًا لغروسي، في مثل هذه الظروف، من الضروري السماح للمفتشين بالدخول للتحقق بأنفسهم من استحالة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، التي غزتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

نأمل في إحراز تقدم في المحادثات مع إيران

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمله في أن تُفضي هذه المحادثات إلى إحراز تقدم.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ سبق أن ادّعى فيه البنتاغون أن المنشآت النووية الإيرانية قد دُمّرت بالكامل، وأن قدرات إيران النووية قد تراجعت بشكلٍ خطير، وذلك في أعقاب العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

تأتي تصريحات رافائيل غروسي المناهضة للبرنامج النووي الإيراني، والتي سبق أن أثارت هجمات عدوانية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مساء 13 يونيو/حزيران، في وقتٍ وضعت فيه إيران الشفافية في صدارة خططها، واستُهدفت في خضم مشاورات غير مباشرة مع واشنطن بوساطة عُمانية، إلا أن البيت الأبيض خان الدبلوماسية.

استهدفت غارات جوية وهجمات شنتها جماعات تخريبية بقيادة الصهاينة والأمريكيين منشآت نووية إيرانية، وقادة عسكريين، وفيزيائيين نوويين بارزين، وقواعد جوية، وأودت بحياة العديد من المدنيين الإيرانيين. وبعد انضمام الولايات المتحدة رسميًا إلى حملة تل أبيب العدوانية ليلة 22 يونيو/حزيران وقصفها منشآت نووية إيرانية، شنت طهران هجمات صاروخية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر ليلة 23 يونيو/حزيران، وفرضت السلام على الطرف المُعتدي.

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا، متجاهلًا تعاون طهران، يدعو إيران إلى تقديم تقرير فوري للوكالة حول وضع مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية المفككة. وصرح رضا نجفي، المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن طهران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد غير بناء وذو دوافع سياسية.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أخطرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا بإنهاء اتفاق القاهرة معها، الذي أُبرم في سبتمبر/أيلول. وُقّع اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر في سبتمبر/أيلول، وحدد إطار تعاون إيران مع المنظمة الدولية، مع الأخذ في الاعتبار الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. وجاء هذا القرار بالتزامن مع استئناف قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على إيران. وفي الوقت نفسه، أعلنت طهران استعدادها للنظر في مقترحات لاتفاق جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيُحدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شكل التعاون مع الوكالة.

على الرغم من مزاعم غروسي، زار موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاعل طهران البحثي، المستخدم في تطوير الطب النووي، بالإضافة إلى محطة بوشهر النووية، التي تُبنى بمشاركة روسية، في الخريف، وكانت آخر زيارة لهم في أوائل نوفمبر. مع ذلك، لم يزر ممثلو الوكالة مواقع أخرى، وهي نطنز وأصفهان وفوردو، التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال حرب يونيو العدوانية. وفي تعليقه على تصريحات رافائيل غروسي الأخيرة بشأن بدء عمليات التفتيش في إيران، قال محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية: "إن حقيقة أن إسرائيل وثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة تمارس ضغوطًا علينا لا تؤثر فينا؛ بل إن الوكالة هي التي يجب أن تخضع للمساءلة وأن تُجيب أمام العالم".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وكالة الإذاعة والتلفزيون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الاثنين إن روسيا وإيران ناقشتا طريقة وشروط استئناف الجمهورية لعلاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية، لكن القرار النهائي يعود إلى طهران.

