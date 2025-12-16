  1. الدولية
١٦‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:٣٤ م

مصر: يجب أن تستمر المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني

ناقش وزير الخارجية المصري والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة الأنشطة النووية السلمية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة سبوتنيك، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على موقف القاهرة بضرورة مواصلة التنسيق والتعاون مع الوكالة.

وأضاف أن الجهود المبذولة لبناء الثقة وإرساء أساس للتعاون المستمر بين إيران والوكالة يجب أن تتواصل.

وصرح عبد العاطي قائلاً: "لقد مهدت هذه العملية الطريق أمام حلول سياسية شاملة واستئناف المحادثات والتوصل إلى اتفاق قائم على مصالح جميع الأطراف، وهو ما يُسهم بفعالية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن سابقاً أن المفاوضات مع جميع الأطراف لحل الملف النووي الإيراني مستمرة.

