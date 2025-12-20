  1. إيران
  2. الثقافة
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٢:٤٥ م

مدينة "برسيبوليس" تستضيف الفعالية الوطنية لليلة "يلدا"

مدينة "برسيبوليس" تستضيف الفعالية الوطنية لليلة "يلدا"

أعلن رئيس مركز تراث برسيبوليس (تخت جمشيد) عن إقامة احتفال ليلة يلدا في هذا المكان، قائلاً: "يهدف هذا البرنامج إلى الحفاظ على الطقوس الإيرانية القديمة في عرش برسيبوليس العريق".

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار محمد جواد جعفري إلى أهمية ليلة يلدا باعتبارها إحدى أقدم الطقوس الثقافية الإيرانية، قائلاً: "يمثل الاحتفال بليلة يلدا رمزاً للتضامن والأمل وانتصار النور على الظلام، وإقامته في منطقة ذات خلفية تاريخية كمدينة برسيبوليس يُسهم في تعريف الجيل الشاب والزوار بالقيم الثقافية الإيرانية بشكل أفضل".

وأوضح قائلاً: "سيُقام هذا البرنامج بمناسبة ليلة يلدا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للتسجيل الدولي لليلة يلدا، صباح يوم الأحد 21 ديسمبر، من الساعة 11 صباحاً حتى 1 ظهراً، والدخول مجاني لجميع المهتمين".

وأكد رئيس مركز برسيبوليس للتراث: "إن تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية في إطار لوائح الحماية يُسهم بشكل فعّال في الحفاظ على التقاليد الإيرانية وتعزيز تفاعل الشعب مع التراث الثقافي للبلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1966377
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات