مدينة "برسيبوليس" تستضيف الفعالية الوطنية لليلة "يلدا"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار محمد جواد جعفري إلى أهمية ليلة يلدا باعتبارها إحدى أقدم الطقوس الثقافية الإيرانية، قائلاً: "يمثل الاحتفال بليلة يلدا رمزاً للتضامن والأمل وانتصار النور على الظلام، وإقامته في منطقة ذات خلفية تاريخية كمدينة برسيبوليس يُسهم في تعريف الجيل الشاب والزوار بالقيم الثقافية الإيرانية بشكل أفضل".

وأوضح قائلاً: "سيُقام هذا البرنامج بمناسبة ليلة يلدا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للتسجيل الدولي لليلة يلدا، صباح يوم الأحد 21 ديسمبر، من الساعة 11 صباحاً حتى 1 ظهراً، والدخول مجاني لجميع المهتمين".

وأكد رئيس مركز برسيبوليس للتراث: "إن تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية في إطار لوائح الحماية يُسهم بشكل فعّال في الحفاظ على التقاليد الإيرانية وتعزيز تفاعل الشعب مع التراث الثقافي للبلاد".

