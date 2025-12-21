عراقجي يلتقي السفير الإيراني لدى بلجيكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد محمد علي رباط جزي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بلجيكا، بالسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، وأجرى معه محادثات.

وقدّم رباط جزي خلال هذا اللقاء تقريرًا عن آخر مستجدات العلاقات الثنائية، فضلًا عن التطورات في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الاجتماع، أشار وزير الخارجية، في معرض حديثه عن نهج إيران في السعي لتطوير العلاقات مع مختلف مناطق العالم، بما في ذلك أوروبا، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها، وتوسيع نطاق الاتصالات والمشاورات في مختلف المجالات بين إيران وبلجيكا، والاستفادة من قدرات البلاد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

