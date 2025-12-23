أول محطة طاقة حرارية أرضية في إيران على وشك الربط بشبكة الكهرباء الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السيد بهنام خائفي نجاد، المدير التنفيذي لمشروع محطة توليد الطاقة الحرارية التابعة للشركة الأم المتخصصة في الطاقة الحرارية، إلى تفعيل بئر مشكين شهر الحرارية الأرضية في منطقة تصل درجة حرارتها إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر وقال: "حتى الآن، تم استثمار أكثر من 650 مليار تومان في بناء المحطة (تكاليف الإنشاء، والحفر، وتنظيف الآبار، إلخ)، ويُبنى هذا المشروع كمشروع تجريبي على خزان طاقة حرارية أرضية بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 250 ميغاواط من الكهرباء".

صرح بأن نسبة إنجاز تركيب وتشغيل محطة الطاقة هذه تتجاوز 95%، وقال: "لاستكشاف واستخراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية المذكورة، تم حفر عدة آبار بعمق حوالي 3000 متر، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ميغاواط، وسيتم تشغيل 5 ميغاواط منها في المرحلة الأولى قريبًا".

وأكد مدير مشروع محطة الطاقة الحرارية التابعة للشركة الأم المتخصصة أن تنفيذ هذا المشروع قد ساهم في تعزيز معرفة بلادنا باستكشاف وتصميم وتنفيذ واستغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية، مضيفًا: "نسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى تطوير الطاقة الحرارية الأرضية كمصدر طاقة نظيف ومستدام، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في هذه المنطقة من خلال جذب السياح".

وأضاف خائفي نجاد: "في المراحل المقبلة من تنفيذ هذا المشروع، نسعى إلى توسيع طاقة محطة مشكين شهر وآبارها الحالية، ثم تطوير كامل مخزون الاستكشاف في هذه المنطقة، وإنشاء محطات طاقة حرارية أرضية في مناطق أخرى من البلاد".

وأشار إلى أن من بين أهداف إطلاق هذا المشروع: تطوير استخدام الطاقة الحرارية الأرضية المتجددة لتوليد الكهرباء، واكتساب التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لاستغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية، وتوطين المعرفة التقنية للاستغلال المستدام لمكامن الطاقة الحرارية الأرضية، وتقليل الاعتماد على موارد الوقود الأحفوري.

ووفقًا لهذا التقرير، يجري بناء أول محطة طاقة حرارية أرضية في إيران على بُعد 25 كيلومترًا جنوب مدينة مشكين شهر من قِبل شركة متخصصة في توليد الطاقة الحرارية.

وفي محطات الطاقة الحرارية الأرضية، تشبه آلية توليد الكهرباء آلية محطات الطاقة البخارية، ولكن بدلًا من استخدام الوقود الأحفوري، كالغاز والديزل، لتوفير الحرارة اللازمة لإنتاج البخار الذي يدخل التوربينات، تُستخدم الحرارة الموجودة في أعماق الأرض لتوليد الكهرباء من خلال آبار محفورة في مكامن الطاقة الحرارية الأرضية.

