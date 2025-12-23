ضبط 35 ألف لتر من الديزل المهرب في بندر عباس

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد علي أكبر مرادي صرّح قائلاً: "استكمالاً لخطة مكافحة تهريب الوقود والمنتجات النفطية، نُفّذت أمس عملية مداهمة لتطهير المناطق النشطة بتهريب الوقود، مع التركيز على فرق العمليات والتعاون الميداني لنقاط التفتيش التابعة في المناطق الريفية بالمدينة".

وأضاف: "في إطار تنفيذ هذه الخطة، وبفضل الجهود المشتركة، تم ضبط 35,500 لتر من الديزل المهرب في رصيفين ومستودع خلال عدة عمليات منسقة، كما تم ضبط ثلاث حافلات متورطة في تهريب الوقود".

وأوضح مسؤول إنفاذ القانون: "أُلقي القبض خلال هذه العمليات على ثلاثة من أبرز المتورطين في تهريب الوقود، وتم فتح ملف القضية وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

أكد قائد شرطة مدينة بندر عباس، مع تأكيده على جدية الشرطة في تنفيذ خطط مواجهة أي تهريب للبضائع والوقود والمخدرات في أجزاء أخرى من هذه المدينة، أن القيمة المالية للوقود المهرب الذي تم اكتشافه في هذه العملية، وفقًا لخبراء اقتصاديين، تبلغ 18 مليار ريال.

/انتهى/