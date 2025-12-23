مسؤولان في "حماس" يجريان لقاءات سياسية في بغداد

يُجري القياديان في المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أسامة حمدان، وطاهر النونو، زيارة إلى بغداد، منذ يوم السبت، تضمنت لقاءات سياسية مختلفة، ظهر فيها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وزعيم "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، وسط تأكيدات من مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، أن اللقاءات بحثت تطورات الوضع في غزة، وموقف الحركة من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة وشرح موقفها الحالي.

ورافق المسؤولان في الزيارات ممثل حركة حماس في العراق محمد الحافي، كما ظهرا في مؤتمر بحثي أقيم في بغداد من قبل منظمة عراقية، بحث تطورات عملية "طوفان الأقصى".

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، أمس الاثنين، أنّ الأخير استقبل القياديَّين في حركة حماس، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بـالقضية الفلسطينية. وبحسب البيان، فقد تم بحث "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة التداعيات الإقليمية والدولية للأحداث الجارية، والتأكيد على أهمية المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق القوانين والقرارات الدولية".

بدوره، قال القیادي في "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، إنه استقبل حمدان والنونو في مكتبه ببغداد، متحدثاً عن التأكيد على "وحدة الساحات كنهج ثابت لمواجهة المشروع الصهيوني"، ونقل عن الجانب الفلسطيني أنه شرح آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.