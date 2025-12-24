دولة القانون: نرفض مبادرة ائتلاف السوداني ومتمسكون بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي في تصريح صحفي إن " ائتلاف دولة القانون يرفض المبادرة التي تقدّم بها ائتلاف الإعمار والتنمية إلى الإطار التنسيقي بشأن حسم مرشح رئاسة الوزراء"، مبينة أن "المبادرة عبارة عن وصف السوداني ومحاولة من ائتلافه الحصول على الولاية الثانية".

وأضافت أن "قادة الإطار التنسيقي قد ابلغوا السوداني، في وقت سابق رفض تجديد ولايته لأسباب عدة آخرها القرارات غير الصحيحة والتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية".

وتابعت: "نحن في دولة القانون نؤكد التمسك بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، معتبرة أن "هناك دعماً وتأييداً للمالكي من قبل الأحزاب السنية والكوردية لتولي المنصب".

وكان ائتلاف الإعمار والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، قد طرح مبادرة سياسية لحسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة الجديدة، تضمنت اعتماد التوافق داخل الإطار التنسيقي ومعايير محددة لاختيار المرشح، أبرزها الخبرة التنفيذية والقبول الوطني، مع طرح خيار بديل يعتمد الأوزان الانتخابية في حال تعذر التوافق، وذلك في إطار مساعٍ لإنهاء حالة الانسداد السياسي وحسم ملف رئاسة الوزراء ضمن التوقيتات الدستورية.

