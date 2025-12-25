إسلامي: المشكلة الرئيسية لأعداؤنا معنا هي تواجدنا في الساحة العلمية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، في المؤتمر الأول لأخصائيي الطب النووي: "إننا مُلزمون أمام الله تعالى بالسير في طريق العلم، ولا ينبغي لنا أن نهمل هذا الطريق".

وأضاف: "إن المشكلة الرئيسية لأعدائنا تكمن في وجودنا في المجال العلمي. وبغض النظر عن إملاءاتهم واحتكارهم، فقد تمكّنا من الوصول إلى هذه المرحلة بفضل جهود شبابنا وعلمائنا، وبالطبع، فإن كل هذه الإنجازات تُعزى إلى قائد الثورة الإسلامية".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "تأتي الحكومات وتذهب بأفكارها المختلفة، لكن ما يبقى ثابتًا ومتماسكًا هو الإرادة القوية. ولولا الأحداث الأخيرة والحرب، لربما صدّق الكثيرون الافتراءات والاتهامات التي لفّقوها للبلاد. وقد أظهرت أحداث ما بعد الحرب أن كل أقوالهم مجرد أعذار، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تقدّم إيران".

قال: "في هذه الحرب، كان أول موقع هاجمه الكيان الإسرائيلي هو مصنع الوقود الصلب المُصمم لمفاعل طهران والمُخصص لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة. لذا، فإن الحديث عن الإنسانية وحقوق الإنسان ليس إلا مجرد استعراض وشعار."

وصرح إسلامي: "نشهد اليوم توسعًا سريعًا في مجال المستحضرات الصيدلانية المشعة، والديوتيريوم، والماء الثقيل، ومشتقاته، على مستوى العالم."

وأضاف: "ننتج اليوم أكثر من 200 نوع من مركبات الديوتيريوم."

