كوريا الشمالية: واشنطن تدفع المنطقة نحو عدم الاستقرار النووي

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أن كوريا الشمالية صرّحت في بيان لها بأن التحركات الأمريكية الأخيرة هي العامل الرئيسي في تفاقم عدم الاستقرار النووي في المنطقة.

وجاء في البيان أن دخول غواصة هجومية نووية أمريكية إلى قاعدة بوسان في كوريا الجنوبية يُعدّ عملاً استفزازياً يزيد من حدة التوتر.

كما علّقت بيونغ يانغ على التعاون العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلةً: إن موافقة واشنطن على تطوير غواصات نووية لسيول تؤثر بشكل مباشر على أمن المنطقة [شبه الجزيرة الكورية] وتشكل تهديداً خطيراً للاستقرار.

وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن العمليات العسكرية الأمريكية ونشر غواصاتها النووية [قرب حدود كوريا الشمالية] لن يغير موقف بيونغ يانغ.

