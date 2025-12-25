  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٧ ص

كوريا الشمالية: واشنطن تدفع المنطقة نحو عدم الاستقرار النووي

كوريا الشمالية: واشنطن تدفع المنطقة نحو عدم الاستقرار النووي

أصدرت حكومة كوريا الشمالية بياناً انتقدت فيه بشدة سياسات واشنطن التصعيدية في شبه الجزيرة الكورية وحذرت من العواقب الخطيرة للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أن كوريا الشمالية صرّحت في بيان لها بأن التحركات الأمريكية الأخيرة هي العامل الرئيسي في تفاقم عدم الاستقرار النووي في المنطقة.

وجاء في البيان أن دخول غواصة هجومية نووية أمريكية إلى قاعدة بوسان في كوريا الجنوبية يُعدّ عملاً استفزازياً يزيد من حدة التوتر.

كما علّقت بيونغ يانغ على التعاون العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلةً: إن موافقة واشنطن على تطوير غواصات نووية لسيول تؤثر بشكل مباشر على أمن المنطقة [شبه الجزيرة الكورية] وتشكل تهديداً خطيراً للاستقرار.

وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن العمليات العسكرية الأمريكية ونشر غواصاتها النووية [قرب حدود كوريا الشمالية] لن يغير موقف بيونغ يانغ.

/انتهى/

رمز الخبر 1966585
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات