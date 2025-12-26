تفاصيل عن ضبط ناقلة أجنبية تحمل 4 ملايين لتر من الوقود المهرب..اعتقال 16 من أفراد طاقمها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس جهاز القضاء في محافظة هرمزجان: نجح رجالٌ شجعان من إحدى وحدات المنطقة الأولى التابعة للبحرية الإيرانية في ضبط ناقلة أجنبية تحمل نحو 4 ملايين لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي بالقرب من جزيرة قشم.

وأضاف: في هذا الصدد، تم اعتقال 16 من أفراد طاقم السفينة، وهم من غير الإيرانيين، وتسليمهم إلى السلطات القضائية؛ وهم رهن الحبس الاحتياطي بموجب مذكرة توقيف.

وأوضخ: قد تم رفع دعوى قضائية بشأن مخالفات هذه السفينة لدى النيابة العامة في مدينة قشم.

وتابع: إن الضربة التي لحقت بالأسس المالية للمافيا وشبكات تهريب الوقود كبيرة وهامة للغاية، وقد تم الاستيلاء على هذه الناقلة وشحنتها التي تبلغ قيمتها حوالي 700 مليار تومان لصالح الحكومة.

