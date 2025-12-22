مسؤول فنزويلي: ناقلة تحمل نفط فنزويلي تتجه إلى الولايات المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ووزيرة النفط، ديلسي رودريغيز، أن ناقلة نفط تابعة لشركة شيفرون الأمريكية غادرت متجهةً إلى الولايات المتحدة محملةً بشحنة من النفط الفنزويلي.

وكتبت على قناتها في تطبيق تيليغرام: "غادرت السفينة التابعة لشركة شيفرون الأمريكية بلادنا متجهةً إلى الولايات المتحدة، في إطار التزامات قطاع النفط لدينا، محملةً بشحنة من النفط الفنزويلي".

كما نشرت وزيرة النفط الفنزويلية مقطع فيديو للناقلة وهي تغادر الميناء.

وأكدت رودريغيز أن فنزويلا لطالما احترمت القوانين الوطنية والدولية، وستواصل هذا النهج، ولن يستطيع أحد منعها من التقدم.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات تحمل نفطاً فنزويلياً، وأعلن أن واشنطن تعتزم مصادرة شحنتها النفطية.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، أكدت الولايات المتحدة مصادرة ناقلة النفط "سنتشريز" التي ترفع علم بنما، والتي كانت تحمل شحنة لصالح شركة تجارية صينية للنفط. لم تكن السفينة خاضعة للعقوبات الأمريكية. كما أفادت بلومبيرغ في 21 ديسمبر/كانون الأول باحتجاز ناقلة النفط "بيلا 1" التي ترفع علم بنما، والتي كانت متجهة إلى فنزويلا.

