خطيب صلاة الجمعة في طهران: إيران اذلت الكيان الصهيوني وحولت تل أبيب إلى مدينة أشباح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان آية الله خاتمي اكد في خطبة صلاة الجمعة على ضرورة تجنب إرسال رسائل ضعف الى الاعداء : "أتوجه بالطلب إلى أصحاب الكلمة والاقلام ألا يصدرون رسائل ضعف. ان شعار 'إيران القوية' هو شعار سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام الخامنئي، وهذا الشعار له جذرور قرآنية ؛ الآية 60 من سورة الأنفال والآية 71 من سورة النساء."

وأشار خطيب الجمعة في طهران إلى الضغوط الدولية مؤكداً: "مساعي المجتمع الدولي اليوم تهدف إلى حرمان إيران من القدرة الصاروخية، لكنكم لن تستطيعوا؛ إيران تمتلك قدرة صاروخية وتمتلك أيضاً قوة صاروخية رادعة."

وتابع قائلاً: "نقول لأعداء إيران: إذا أردتم الإضرار بهذا النظام، فسيتحول نهاركم إلى ظلام دامس."

ورداً على بعض التلميحات الإعلامية، أوضح آية الله خاتمي: "يقولون لا تقولوا 'إيران القوية' لأن العدو سيُذعر؛ تذكروا أن العدو يُذعر من إسلامنا. العدو لا يريد لإيران أن يكون لها اسم وهو يسعى للإطاحة. الطريق الوحيد هو ما أوضحه سماحة القائد: يجب أن تكون لدينا إيران قوية، وبعون الله، ستدمر إيران القوية أعداءها."

وفي جانب آخر من خطبته اشار مناسبة العام الميلادي الجديد، قائلا: "كان أمس بحسب التقويم ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، ويبدأ العام الميلادي 2026 بعد ايام من الان. وبمناسبة هذه الذكرى، أتقدم بالتهنئة إلى المسيحيين في بلدنا وإلى مسيحيي العالم أجمع، ولدي كلمة واحدة لمسيحيي العالم وهي: كونوا زينا للسيد المسيح عليه السلام."

وأضاف خطيب جمعة طهران: "كان السيد المسيح (عليه السلام) محور الرحمة بعباد الله. على مسيحيي العالم أن ينصحوا الحكام المسيحيين المزعومين في العالم، بما فيهم ترامب، وأن يقولوا لهم: هذا سلوككم مضاد للسيد المسيح؛ حيث تدعمون الصهاينة المجرمين لقتل 70 ألف إنسان."

وشدد على فريضة النهي عن المنكر قائلاً: "انهوا عن المنكر واحفظوا كرامة المسيحية؛ كما نشهد اليوم في الدول المسيحية مسيرات رائعة ضد الصهاينة."

وأشار آية الله خاتمي إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني قائلاً: "هذا النظام القاتل للأطفال والمجرم يستمر في جرائمه حتى بعد وقف إطلاق النار. أدعو مسيحيي العالم للاحتفاء بالسيد المسيح والتكريم له، وأقول لهم: انهوا حكامكم المسيحيين عن المنكر، لماذا تخالفون السيد المسيح ؟"

