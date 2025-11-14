خطيب جمعة طهران: على الأجهزة الدبلوماسية مقاضاة الرئيس الامريكي في المحافل الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال خطبة الجمعة اليوم، وفي إشارة إلى اعتراف ترامب صراحة بأنه تولى قيادة الهجوم الصهيوني ضد إيران، قال خطيب جمعة طهران آية الله السيد "احمد خاتمي"إن الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية ينبغي أن تصدر بيانا يُدين فيه هذا الاعتراف، وأن ترفع شكوى رسمية ضد هذا المجرم في المحافل الدولية على الرغم من أنه لا يُتوقع أن يُتخذ أي إجراء عملي من هذه المحافل.



وأشار سماحته إلى أن مسألة الحجاب هي مسألة دينية وقانونية، لافتا إلى أن ثمة كاتب أمريكي صدر كتابه ضد إدارة ترامب، وخاطب فيه السيدات الإيرانيات قائلا: 'إذا خلعن الحجاب، فهن يشاركْن في مؤامرة وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) لقلب النظام في إيران وهن مصمّمن على تدمير إيران.



وفي هذا السياق، أوضح خطيب جمعة طهران :" أقولها بصراحة إنه على نسائنا أن يفكّرن في دينهنّ ووطنهن. هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأحلام، إن شاء الله سيتحولون ألى أحلام مزعجة، وتعيد الأخوات غير المحجبات النظر في موقفهنّ ويعُدن إلى ميدان الدين. "



وفي جزء آخر من خطبته، ونظرا لتأخر هطول الأمطار وانخفاضها دعا سماحته المواطنين إلى اقامة صلاة الاستسقاء والتقشف وحسن التدبر في الاستفادة من المياه والتقليل من الهدر، موضحا أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على إيران فقط، بل هي أزمة عالمية وتُقام صلاة الاستسقاء في الدول الإسلامية أيضا.



/انتهى/