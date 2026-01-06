تنفيذ مشاريع محطات توليد الطاقة في أكثر من ألف موقع حول البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح وزير الطاقة عباس علي آبادي خلال حفل تدشين محطات الطاقة المتجددة وخطط ترشيد استهلاك الطاقة في البلاد: "تُنفّذ هذه الإجراءات مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية. والأهم من ذلك، أن القطاع الخاص هو من يتولى هذه الأعمال؛ فالمهارة الأساسية تكمن في تنشيط قدرات السوق وجذب الاستثمارات الخاصة بأقل قدر من الاعتماد على قدرات الحكومة."

وأكّد وزير الطاقة: "أصبح سوق الطاقة المتجددة الآن سوقًا خضراء، بينما أصبح سوق الطاقة الأخرى سوقًا حرة، ويمكن تداول الطاقة المتجددة في هذه الأسواق. كما تتوفر أدوات مثل شهادات القدرة وشهادات التوفير. وقد أُتيحت هذه الفرص بالتعاون مع البرلمان لتقنين الإجراءات."

وأضاف: "يجري تنفيذ مشاريع تطوير محطات الطاقة في أكثر من ألف موقع في البلاد، وسيلمس المواطنون آثارها العام المقبل."



وفي معرض حديثه عن خطط البنية التحتية والقدرات الإنتاجية للبلاد، أضاف وزير الطاقة: "لقد حرصنا على التركيز على قضية الطاقة، من خلال تحويل وحدات الدورة البسيطة إلى وحدات الدورة المركبة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن الاهتمام بترشيد الاستهلاك وتحسينه، وهو أحد أولويات قائد الثورة. وبفضل الله، حققنا أرقاماً مهمة اليوم، ونأمل أن نتمكن، بفضل هذه الأرقام، من التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء بحلول العام المقبل".

ووفقاً لوزير الطاقة، تجري حالياً عمليات بالغة الأهمية في قطاعي المياه والكهرباء، تركز على خفض الاستهلاك المفرط وغير المنتج، والتركيز على الإنتاج القائم على محطات الطاقة المتجددة، واستكمال وحدات الدورة المركبة مع التركيز على التحديث الذكي.

واختتم علي آبادي حديثه بالتأكيد على أن: "القطاع الخاص يتابع هذه التطورات، مما زاد من جاذبية بيئة الأعمال للاستثمار، كما أُضيفت فرص جديدة إلى هذا القطاع، مثل السوق الخضراء وسوق ترشيد الاستهلاك".

/انتهى/