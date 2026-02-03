الرئیس بزشکیان یؤکد على أولوية الاعتبارات البيئية في تنفيذ جميع المشاريع الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له، الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح ووضع حجر الاساس لـ 120 مشروعاً مشتركاً لدى وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من الوزارات موضع التنفيذ، وجّه الرئيس الإيراني تعليمات إلى وزراء «الطرق» و«الطاقة» و«النفط» بضرورة إعطاء الأولوية في سياساتهم وقراراتهم التنفيذية للمعايير البيئية، وإصلاح أنماط استهلاك الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب استكمال البنى التحتية الخدمية والنقل.

وفي إشارة إلى ملف تطوير الإسكان داخل المدن، ولا سيما في المناطق المحاذية للوحدات الصناعية والإنتاجية، أوضح بزشكيان أنّ أي تخطيط لإنشاء وحدات سكنية، يتطلب الالتزام بالمعايير الفنية والبنيوية، بما في ذلك إعادة تدوير المياه، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان استدامة توفيرها.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنّ "إصلاح أنماط استهلاك الطاقة في الوحدات السكنية، من خلال اعتماد معايير مناسبة للتبريد والتدفئة، يجب أن يؤخذ على محمل الجد"؛ مؤكداً في الوقت نفسه بأنّ الاستكمال الكامل للبنى التحتية والمرافق الخدمية والتعليمية والصحية يُعدّ من المتطلبات غير القابلة للتجاهل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.