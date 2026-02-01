محافظة خراسان الجنوبية تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج البرباريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام، أشار رئيس الجهاد الزراعي في خراسان الجنوبية محسن إسفندياري إلى المزايا التنافسية للمحافظة في إنتاج منتجات زراعية مميزة، مضيفًا: تحتل محافظة خراسان الجنوبية المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج البرباريس، والثانية عالميًا في إنتاج الزعفران، وقد اتُخذت تدابير قيّمة في مجال العناب، بما في ذلك تنظيم مهرجان للعناب وإعادة تنشيط سوق تداول هذا المنتج.

وأكد قائلاً: إن تطوير الصناعات التحويلية، لا سيما في مجالات العناب والبرباريس والزعفران، يُعدّ من أهم أولويات منظمة الجهاد الزراعي في المحافظة، وذلك للحد من بيع المنتجات الخام وزيادة القيمة المضافة للمزارعين. واختتم رئيس منظمة الجهاد الزراعي في خراسان الجنوبية حديثه قائلاً: إن الهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو دعم الإنتاج المستدام، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في السوق، ويُعدّ افتتاح 132 مشروعاً خلال ايام عشرة الفجر خطوةً هامةً نحو تطوير القطاع الزراعي في المحافظة.

وزارة الزراعة الايرانية

/انتهى/