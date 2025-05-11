أصفهان عاصمة السياحة للمدن الآسيوية

أفادت وكالة مهر للأنباء قال علي قاسم زاده: "يجب أن نستغل هذه الذريعة لدعوة السياح من البلدان الأخرى لزيارة أصفهان خلال مختلف العمليات والمناسبات".

وأشار إلى أنه "بسبب المسافة السياسية والاجتماعية، قد لا تزال أصفهان غير معروفة للجيل الجديد من العالم، لذلك يتعين علينا الاستفادة من هذه الفرصة وإعادة أصفهان إلى خريطة السياحة العالمية".

وأشار قاسم زاده إلى أن "معالم أصفهان السياحية كثيرة لدرجة أن أي شخص من أي عمر أو مستوى اجتماعي يمكنه اختيار هذه المدينة كوجهة سياحية".

وفي معرض إشارته إلى السمات التاريخية والفنية والاجتماعية والثقافية والمناخية والبيئية لهذه المدينة، قال: "يجب علينا تعريف المهتمين بالإمكانات السياحية في أصفهان ومعالمها الجاذبة. وفي هذا السياق، أعدت البلدية برنامجًا يتيح لشريحة كبيرة من جمهورنا المستهدف، وهم مواطنو المدن الآسيوية، زيارة أصفهان خلال رحلاتهم، وذلك من خلال الترويج العام وتنظيم جولات سياحية شعبية".

منتدى رؤساء البلديات الآسيويين هو منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى توسيع وتعزيز مستوى العلاقات والتعاون بين رؤساء البلديات ومديري المدن في القارة الآسيوية.

ويضم هذا المنتدى، الذي يضم معظم المدن الآسيوية الكبرى، ست لجان معنية بمواضيع المدن الذكية والمبتكرة، والمشاركة العامة، وقابلية العيش والمرونة، والبيئة، والاقتصاد الحضري، والثقافة والسياحة، ويقع أمانته في طهران.

أقيم حفل تقديم النصب التذكاري لاختيار أصفهان عاصمة للسياحة في المدن الآسيوية في عام 2025 في القصر التاريخي بحديقة البرباريس في أصفهان، بحضور سكرتير جمعية رؤساء البلديات الآسيوية.

تعتبر محافظة أصفهان واحدة من المراكز السياحية في إيران، حيث تضم أكثر من 22 ألف معلم تاريخي (1940 معلمًا وطنيًا و15 موقعًا للتراث العالمي)، وأكثر من 600 منزل تاريخي، ومجموعة متنوعة من المعالم الطبيعية والثقافية والدينية والترفيهية.

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