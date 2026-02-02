كوبا ترفض وصفها تهديداً لأمن الولايات المتحدة: مستعدون للتعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه أكدت كوبا أنها لم تدعم أي نشاط عدائي ضد واشنطن ولن تسمح باستخدام أراضيها للإضرار بأي دولة، مُعربةً عن استعدادها لإعادة تفعيل وتوسيع "التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات المشتركة، مع التمسك الكامل بسيادتها واستقلالها".

واقترحت كوبا تجديد التعاون التقني في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والأمن السيبراني، والتصدي للاتجار بالبشر والجرائم المالية، إلى جانب مواصلة تعزيز الإطار القانوني الوطني الداعم لهذه الجهود.

كذلك، دانت كوبا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وقالت إنها "لا تؤوي ولا تدعم ولا تموّل منظمات إرهابية أو متطرفة، وتتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يتوافق مع المعايير الدولية".

وشدّدت كوبا، في البيان، على التزامها بالوقاية والكشف والمواجهة الحازمة للأنشطة المالية غير المشروعة.

وأوضح البيان أنّ "أي تواصل سابق مع أفراد صُنّفوا لاحقاً كإرهابيين، جرى حصرياً في سياقات إنسانية محدودة ومرتبطة بعمليات سلام معترف بها دولياً، وبطلب من حكوماتهم المعنية وبشفافية كاملة".

