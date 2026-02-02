تفكيك عصابة لبيع وشراء الأسلحة والذخائر في مدينة راسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد مرتضى جوكار للصحفيين بعد ظهر اليوم الاثنين: "تم إبلاغ ضباط شرطة مدينة راسك بأنشطة العصابة التي تبيع وتشتري الأسلحة والذخائر، وتم إدراج القضية على جدول أعمالهم".

وأضاف قائد الشرطة الخاصة في مقاطعة سيستان وبلوشستان الجنوبية: "ألقت شرطة مقاطعة راسك القبض على اثنين من أعضاء هذه العصابة في عملية خاصة أثناء نقلهما أسلحة وذخائر في المقاطعة، وتم ضبط 25 مسدسًا أجنبيًا بحوزتهما ومصادرتها".

وفي الختام، أشار إلى تقديم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية والجهود المبذولة لاعتقال باقي أفراد العصابة، مؤكداً أن أمن المواطنين هو خط أحمر بالنسبة للشرطة، وأن منتهكي الأمن سيُعاقبون بشدة.

