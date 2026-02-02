الأمن الفيدرالي الروسي يعلن عن إحباط هجوم انتحاري على مبنى أمني في القرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمن الفيدرالي أنّ الهجوم كان "مخططاً له من قبل انتحاري وبحسب توجيهات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

ويوم السبت، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، عن عقد اجتماع "مثمر وبنّاء" مع المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف، في فلوريدا، في إطار الوساطة الأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق نار للحرب الروسية-الأوكرانية.

وقال ويتكوف في منشور على "إكس": "نشعر بالتفاؤل حيال هذا الاجتماع الذي يؤكد أن روسيا تعمل من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، ونُعرب عن امتناننا للرئيس ترامب على قيادته الحاسمة في السعي إلى سلام دائم ومستدام".

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في هذا السياق، إلى أن بلاده تنتظر مزيداً من المعلومات من الولايات المتحدة حول محادثات السلام المقبلة، متوقعاً "عقد اجتماعات جديدة خلال أيام".

