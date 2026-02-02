وزير الخارجية الايراني يعزي بوفاة والد الشهيد نصر الله

وأفادات وكالة مهر للأنباء، انه اعرب السيد عباس عراقجي عن تعازيه بوفاة السيد عبدالكريم نصرالله، والد الأمين العام الاسبق لحزب الله اللبناني، الشهيد السيد حسن نصرالله، وذلك في رسالة أصدره اليوم الاثنين.

وجاء في نص رسالة وزير الخارجية الايراني:

ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة المرحوم السيد عبد الكريم نصر الله، والد الشهيد السيد حسن نصر الله.

إن حياة الفقيد المفعمة بالإيمان ودوره التربوي القيّم في تربية ابنٍ مقاتلٍ مجاهدٍ يخدم الأمة الإسلامية، لهي مصدر فخرٍ واعتزازٍ لهذه الأسرة الكريمة.

أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يجزيهم خير الجزاء.

