حصاد 30 ألف طن من الروبيان في محافظة بوشهر

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد حسن راهنما للصحفيين صباح الاثنين: "يُعدّ الروبيان سلعة استراتيجية ذات قيمة تصديرية عالية، ويلعب دورًا محوريًا في سلة الغذاء الوطنية ومصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، وتُعتبر محافظة بوشهر، بأراضيها الخصبة، المركز الرائد لإنتاج هذا المنتج في إيران".

وأضاف: "على الرغم من أن تفشي المرض الناجم عن عامل نخر الورم الكبدي الحاد (AHPND) قد شكّل تحديًا خطيرًا لقطاع الاستزراع المائي في السنوات الأخيرة، وأدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 70%، إلا أنه هذا العام، ومع التغيير الجذري في النهج وتطبيق بروتوكولات صحية صارمة تحت الإشراف المباشر للمديرية العامة للطب البيطري، تحوّل هذا التهديد إلى فرصة للازدهار".

وفي إشارة إلى تحقيق أقصى إنتاج ممكن رغم انخفاض المساحة المزروعة، قال المدير العام للطب البيطري في محافظة بوشهر: "في موسم الزراعة الحالي، تمت زراعة الروبيان في 4443 بركة موزعة على 341 مزرعة، على مساحة تزيد عن 5063 هكتارًا".

وأضافت رهنما: على الرغم من انخفاض عدد المزارع بنسبة 14% وانخفاض المساحة المزروعة بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه من خلال تطبيق أساليب "الإصلاح الهيكلي" و"الإدارة المثلى للمزارع"، لم يحدث أي انخفاض في الإنتاج ، بل على العكس، مع السيطرة الكاملة على المرض، تم تسجيل محصول قياسي يزيد عن 30 ألف طن من الروبيان من 10 مجمعات زراعية.

/انتهى/