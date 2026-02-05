"مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة" تدين الإجراءات الأوروبية ضد الحرس الثوري الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، في بيان خاص، بشدة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة، ولا سيما الحرس الثوري الإسلامي.

وفي هذا البيان، أعلن أعضاء هذه المجموعة، رافضين بشدة أي توجهات سياسية، أن الإجراءات غير القانونية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد جزء من القوات المسلحة لدولة مستقلة ذات شرعية، تُعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

أكدت مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كمبدأ لا جدال فيه في القانون الدولي، أن الدول، بوصفها كيانات متساوية ومستقلة، لا يحق لها ممارسة الولاية القضائية أو فرض تدابير أحادية الجانب ضد بعضها البعض، ولا يجوز لها إخضاع القوات المسلحة الشرعية والمؤسسة دستورياً لدولة مستقلة لتدابير غير مشروعة، بما في ذلك تصنيفها زوراً بأنها "إرهابية" أو فرض تدابير قسرية أحادية الجانب.

وأوضح البيان أن مثل هذه التدابير تُشكل سابقة خطيرة، وتقوض الجهود الحقيقية لمكافحة الإرهاب، وتخدم في نهاية المطاف مصالح الجماعات الإرهابية.

وفي الختام، أعرب أعضاء المجموعة عن تقديرهم لدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة، ولا سيما الحرس الثوري الإسلامي، في مكافحة الإرهاب ومنعه في المنطقة، بما في ذلك في الحرب ضد تنظيم داعش، وأكدوا تضامنهم المستمر مع شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة.

/انتهى/