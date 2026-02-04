عراقجي يذكر المسؤولين الأمريكيين بعواقب "نصائح" نتنياهو المشؤومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، كتب في منشور على صفحته الشخصية في منصة “إكس”، مذكّراً بتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي حول “التهديدات النووية” لنظام صدام حسين عام 2002: "هل تتذكرون هذه النصيحة الحكيمة (!) من «السيد أمريكا-أخيراً»؟ هل تستطيعون حقاً إدراك حجم الكلفة التي جرّتها هذه النصيحة المشؤومة على الولايات المتحدة؟"

وأشار عراقجي في منشوره إلى جزء من مقال لنتنياهو نُشر في صحيفة “وول ستريت جورنال” عام 2002، دعا فيه إلى دعم الغزو والعدوان على العراق. ولاحقاً تبيّن أن تصريحات نتنياهو في ذلك الوقت كانت غير صحيحة أو مبالغاً فيها إلى حد كبير.

وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي قد كتب في مقال بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2002، مشيراً إلى البرنامج النووي العراقي ومؤيداً شنّ هجوم عسكري على هذا البلد، قائلاً: "قبل عقدين، كان من الممكن وقف طموحات صدام النووية عبر قصف منشأة واحدة. أما اليوم، فلا يكفي أقل من إسقاط نظامه."

