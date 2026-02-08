تبون: علاقات الجزائر مع روسيا والصين قائمة على المنفعة المتبادلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الجزائرية، أن "الجزائر تربطها علاقات جيدة مع مختلف الدول، على غرار إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، إلى جانب دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين".

ويذكر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري، أجريا في منتصف حزيران/يونيو 2023، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، وقّعا خلالها إعلاناً مشتركاً يحدّد عدداً من مجالات التعاون الثنائي، منها تعزيز التعاون الاستراتيجي، وتطوير الاتصالات بين المؤسسات المالية والمصرفية، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة.

وفي ما يتعلّق بالعلاقات مع النيجر، قال الرئيس الجزائري: "أكنّ كل الاحترام لرئيسها الحالي عبد الرحمن تشياني، وقد وجّهت له دعوة لزيارة الجزائر".

كما وصف العلاقات مع بوركينا فاسو بأنّها "طيبة"، مؤكداً استعداد بلاده "للدفع قدماً" بهذه العلاقات.

وأكّد تبون أنّ "كل ما يمسّ ليبيا يمسّ الجزائر"، مشدداً على ضرورة "السماح لليبيين بتقرير مستقبل بلدهم واختيار من يُمثّلهم".

وعن العلاقات مع مصر، قال الرئيس الجزائري إنها "تاريخية"، مشيراً إلى أنّ "الجزائر ترفض أي عدوان عليها".

