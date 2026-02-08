إيران وأوزبكستان تؤكدان على توسيع التعاون القانوني والقضائي بين بلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى فريد الدين نصريوف، سفير أوزبكستان في طهران، مع ناصر سراج، نائب رئيس الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين سر مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحدث معه.

وفي هذا اللقاء، أشار نائب وزير الشؤون الدولية في السلطة القضائية إلى التعاون الواسع في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالين القانوني والقضائي، قائلاً: "إلى جانب التعاون القانوني والقضائي الثنائي، يكتسب التعاون الإقليمي أهمية خاصة بهدف احترام القانون الدولي وضمانه وتطويره، ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف".

وتابع حديثه بالإشارة إلى الأحداث الأخيرة في إيران، مضيفًا: "شهدتم خلال الأسابيع القليلة الماضية آثار الإرهاب والعنف والتطرف والأحادية في الاحتجاجات التي شهدتها إيران؛ فقد دفعت الاحتجاجات المشروعة بعض التجار والمواطنين إلى اتخاذ منحىً أسفر عن استشهاد 3117 شخصًا، وتدمير وحرق أماكن مختلفة كالمساجد ومراكز الشرطة والبنوك والمكتبات والمتاجر المحلية".

وأكد أمين مقر حقوق الإنسان أن منظمة شنغهاي للتعاون تُعدّ إحدى المنصات لمكافحة هذه الحالات ومواجهة الأحادية؛ فإلى جانب اجتماعات السلطة التنفيذية، تعقد المنظمة اجتماعات قانونية وقضائية على مستوى أعلى السلطات القضائية في البلاد، بما في ذلك رؤساء المحكمة العليا والنواب العامين.

ومن جانب اخر اكد فريد الدين نصريوف، سفير أوزبكستان لدى طهران، على متانة العلاقات الودية بين البلدين، قائلاً: "شهد التعاون الثنائي بين البلدين نمواً سريعاً في مختلف المجالات. ونرى أن اتفاقية التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين ونقل السجناء، المبرمة بين البلدين، ضرورية".

وأعرب عن استعداده لتنفيذ عملية نقل السجناء بين البلدين، وتقرر تشكيل لجنة نقل المدانين التابعة لوزارة العدل ومتابعتها.

كما رحب السفير الأوزبكي بانعقاد اجتماع رؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في طهران، وقال: "سأتابع حضور السيد بختيار إسلاموف، رئيس المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان".

ودعا أيضاً إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مؤكداً على أهمية توسيع نطاق التعاون بينهما.

