القوات الجوية تجدد العهد والميثاق لمبادئ الامام الخميني +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامنًا مع أيام عشرة الفجر المباركة، قام العميد الطيار بهمن بهمرد، قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، برفقة قادة وكبار ضباط هذه المؤسسة، بتجديد العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني.

وأثناء زيارتهم لضريح الإمام الراحل ووضع أكاليل الزهور، كرّم قادة وضباط القوات الجوية ذكرى الإمام الخميني والشهداء بتلاوة الفاتحة.

وفي 8 فبراير 1979 توجهت مجموعة من أفراد القوات الجوية الإيرانية، المعروفة باسم "همافران"، لزيارة الإمام الخميني في مدرسة طهران الخيرية، معلنةً تضامنها الأبدي معه.

ومنذ ذلك الحين، سُمّي هذا اليوم المجيد باسم القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أعلنت مجموعة من أفراد القوات الجوية، من خلال مسيرةٍ وإنشاد النشيد الوطني أمام الإمام، تضامنها مع الحركة الإسلامية للشعب الإيراني وقيادتها.

/انتهى/