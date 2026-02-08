الأكاديميون يجددون العهد مع الثورة الإسلامية، والإمام الراحل، والقيادة

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد جدد مسؤولون من وزارتي العلوم والصحة، وهيئة تمثيل قائد الثورة في الجامعات، والهيئة الوطنية لتقييم التعليم، وإدارتي البحث والثقافة في وزارتي العلوم والصحة، ونواب رؤساء ومسؤولي الجهاد الأكاديمي، ورؤساء جامعات مختلفة، وأكاديميون آخرون، بمن فيهم أساتذة ومؤسسات أخرى ذات صلة بالجامعة، عهدهم لمبادئ معمار الثورة العظيم، وذلك بوضع أكاليل الزهور وتلاوة الفاتحة، وتجديد عهدهم لقائد الثورة.

أكد الأكاديميون الذين زاروا مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجدداً، ثباتهم وتمسكهم بمبادئ الإمام الخميني (رحمه الله)، والتزامهم بولاية الفقيه وسماحة قائد الثورة الإمام الخامنئي حفظه الله، وإحياء ذكرى شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس.

وتُقام مراسم تجديد عهد الأكاديميين مع مبادئ الإمام الخميني (رحمه الله) سنوياً في بهمن (فبراير)، سعياً لتحقيق هذه المبادئ وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، وقيادة البلاد نحو مزيد من الفخر والكرامة والاستقلال الحقيقي.

