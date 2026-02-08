رئيس الجمهورية يوافق على تخصيص 500 مليون يورو للمختبرات

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة العلوم، قال صمد نجاد إبراهيمي، في معرض حديثه عن البنية التحتية ومعدات المختبرات في البلاد: "خلال العامين الماضيين، خُصصت 100 مليون يورو كقروض للجامعات لشراء معدات المختبرات، إلا أن هذا المبلغ لم يكن كافياً".

وأضاف: "بموافقة الرئيس، سيتم ضخ 500 مليون يورو إضافية في هذا القطاع، ونأمل أن يكون العام المقبل عاماً مزدهراً لمختبرات جميع جامعات البلاد".

وأعلن المدير العام للسياسات والتخطيط البحثي في وزارة العلوم عن إنشاء مختبرات وطنية ومرجعية، بالإضافة إلى تجهيز مختبرات مركزية لأغراض التطوير العلمي والتكنولوجي، ضمن الأهداف المستقبلية.

صرح المدير العام لتخطيط السياسات والبحوث بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بأن مكتب تخطيط السياسات والبحوث بالوزارة حقق نجاحًا كبيرًا في مجال المرجعية العلمية وفهرسة المنشورات العلمية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث نجح في رفع عدد المنشورات المفهرسة في البلاد إلى 228 منشورًا، ما يُعد خطوة هامة نحو جعل إيران مرجعًا فعالًا في تسريع وتيرة البحث العلمي.

وأشار نجاد إبراهيمي إلى أن إيران تحتل حاليًا المرتبة الثامنة عشرة عالميًا والثالثة إقليميًا من حيث الإنتاج العلمي، موضحًا: "حافظنا على ترتيبنا في الإنتاج العلمي مقارنةً بالعام الماضي، وقد تم النظر في برنامج قفزة نوعية بالتنسيق مع نائب رئيس الجامعة للعلوم لزيادة وتيرة البحث العلمي، إلا أن توفير البنية التحتية والتمويل اللازمين في مجال البحث العلمي أمرٌ أساسي لتحسين الترتيب العلمي".

