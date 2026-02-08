اكتشاف أنفاق أمريكية ضخمة بين العراق وسوريا؛ إحباط مخططات إرهابية كبرى

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "المعلومة"، أن مصدراً أمنياً في محافظة الأنبار أعلن نجاح القوات العراقية في إحباط أكبر مخطط إرهابي كان يستهدف المحافظات الشمالية للبلاد، والذي كان يستخدم أنفاقاً سرية من الجانب السوري.

وذكر المصدر أن القوات الأمريكية تعمّدت إخفاء نفق أرضي ضخم بين منطقة القامشلي السورية ومحافظة أربيل العراقية. وكان الإرهابيون يعتزمون استخدام هذا النفق لشنّ هجوم واسع النطاق على المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضح المصدر أن القوات العراقية اكتشفت ممرات تحت الأرض كان من المفترض استخدامها في عمليات مدعومة من الولايات المتحدة.

وأكد المصدر أن هذه الممرات صممتها شركات أمريكية بتكاليف باهظة لا يستطيع تنظيم داعش الإرهابي تحملها.

