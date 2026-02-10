تفاصيل لقاء لاريجاني مع سلطان عُمان +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يجتمع حاليًا علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

ولا يزال الاجتماع، الذي بدأ قبل أكثر من ساعتين ونصف، مستمرًا، وتجري المحادثات في جو إيجابي وبنّاء.

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، انه أكد الجانبان خلال لقائهما اليوم على أهمية حل الخلافات بالوسائل السلمية لإرساء السلام والأمن في المنطقة والعالم.

كما أعلنت الوكالة أن سلطان عمان استضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في قصر البركة العامر.

ووفقاً لهذه الوسيلة الإعلامية العمانية، ناقش الجانبان خلال لقائهما اليوم آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

كما أكد الجانبان خلال هذا اللقاء على أهمية العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بهدف تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالوسائل السلمية لإرساء السلام والأمن في المنطقة والعالم.

/انتهى/