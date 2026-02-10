قائد القوات الجوية: نحن على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد الطيار بهمن بهمرد، قائد القوات الجوية للجيش، على هامش اجتماع مع مجموعة من المنتسبين العسكريين الأجانب المقيمين في طهران، بحضور الصحفيين: لقد ساعدتنا التجربة العظيمة للحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا على استعادة قدراتنا القتالية لمواجهة التهديدات الجديدة. واليوم، أؤكد للشعب الإيراني الكريم ولأصدقائنا في جميع أنحاء العالم أن القوات الجوية على أتم الاستعداد وسترد بحزم وحسم في حال وقوع أي عمل عدائي.

وتابع العميد بهمرد، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته القوات الجوية للجيش في انتصار الثورة الإسلامية، قائلاً: لقد مهدت القوات الجوية للجيش الطريق لانتصار الثورة بمشهد بهمن بهمر التاسع عشر. كما كانت هذه القوة نشطة دائمًا في المجالين الدبلوماسي والدفاعي. اليوم، بمناسبة يوم القوات الجوية، استضفنا في طهران عائلات العسكريين الأجانب المقيمين فيها، لنؤكد أننا لا نسعى للحرب، بل نقف بحزم في وجه أي عدوان، وسنرد عليه بحزم.

وفيما يتعلق بقدرات الطائرات المسيّرة، قال قائد القوات الجوية للجيش: إن القوات الجوية للجيش هي أصل الطائرات المسيّرة في البلاد، ولديها خبرة واسعة في هذا المجال. واليوم، طائراتنا المسيّرة الانتحارية والاستطلاعية والدورية في أعلى مستويات الجاهزية، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مهمة.

وأضاف، في معرض حديثه عن الاستفادة من تجارب حرب الأيام الاثني عشر المفروضة لتعزيز قدرات القوات الجوية للجيش: لقد تم تحديث تجارب حرب الأيام الاثني عشر المفروضة وتطبيقها عملياً. القوات الجوية في أوج عطائها، لا سيما في مجال الطائرات المسيّرة، وسترد، عند الضرورة، رداً مناسباً على أي معتدٍ.

وفي الختام، أشار العميد بهمرد إلى التواجد المستمر للقوات الجوية في سماء البلاد، قائلاً: "بينما أتحدث إليكم الآن، وحتى الصباح، يقوم طيارونا وموظفونا بدوريات جوية باستخدام الطائرات المسيّرة والطائرات المأهولة للحفاظ على أمن وسلامة الشعب. إنه لشرف عظيم أن يكون للقوات الجوية حضور فاعل ومستمر في سماء الوطن، في السلم والحرب".

/انتهى/