وزير الخارجية يستقبل كبار قادة الجيش الايراني +الصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامنًا مع الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران، التقى اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش، والأدميرال سياري، رئيس الأركان ونائب منسق الجيش، والأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية، ومجموعة من كبار قادة الجيش الإيراني، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي ومجموعة من نواب الوزارة صباح الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية.

خلال هذا الاجتماع، أوضح وزير الخارجية، أثناء تقديمه توضيحات حول استئناف المحادثات غير المباشرة في مسقط، قائلاً: "اليوم، مدعومين بقدرات القوات المسلحة وجاهزيتها وسلطتها، ندخل معترك الدبلوماسية بثقة وقوة أكبر".

كما أكد اللواء حاتمي على الجاهزية التامة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع عن استقلال إيران ووحدة أراضيها وحقوقها ومصالحها، مشيراً إلى التعاون والتنسيق الوثيق بين القوات المسلحة وجهاز السياسة الخارجية للبلاد.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض المشاركون أيضاً التطورات الإقليمية والدولية، وشددوا على أهمية الجاهزية التامة والمقاومة الوطنية واليقظة، مع الحرص على تسخير القدرات الدفاعية والدبلوماسية للبلاد لمواجهة التهديدات الخارجية بفعالية.

في مؤتمره الصحفي اليوم، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، قائلاً: "استقبلنا اليوم قائد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة من نوابه في وزارة الخارجية". وأضاف: "اطلعنا على الإجراءات المتعلقة بتعزيز دفاعات البلاد، وهو أمرٌ يدعو للفخر. لقد حسّنت قواتنا المسلحة قدراتها من خلال تجربة معركة خرداد، وتحديد نقاط ضعفنا وقوتنا، وكذلك نقاط ضعف وقوة خصومنا. كما أطلعنا أصدقاء القوات المسلحة على آخر المستجدات في المساعي الدبلوماسية. فالدبلوماسية والميدانية تسيران في اتجاه واحد لما فيه مصلحة الوطن".

/انتهى/